Крупнейший разработчик процессоров для мобильных устройств — Qualcomm — представила первую систему-на-чипе Snapdragon в новой, 700-й линейке. Платформа Snapdragon 710 позволит наделить флагманскими возможностями в области фото, видео и искусственного интеллекта более доступные аппараты, при этом, благодаря переходу на более продвинутую технологию производства, увеличив их автономность.

Крупнейший разработчик процессоров для мобильных устройств — Qualcomm — представила первую систему-на-чипе Snapdragon в новой, 700-й линейке. Платформа Snapdragon 710 позволит наделить флагманскими возможностями в области фото, видео и искусственного интеллекта более доступные аппараты, при этом, благодаря переходу на более продвинутую технологию производства, увеличив их автономность.Snapdragon 710 является преемником среднебюджетного Snapdragon 660, выпущенного в прошлом году. У системы-на-чипе восемь ядер Kryo 360, основанных на архитектуре, разработанной ARM. Четыре ядра базируются на ARM Cortex A-75 и работают на частоте 2,2 ГГц, еще четыре — на ARM Cortex A-55 и работают на частоте 1,7 ГГц.Фактически, отмечает AnandTech, это те же ядра, что применены во флагманском Snapdragon 845, но они работают на более низких частотах. За вывод графики отвечает Adreno 616, а процессор обработки изображений Spectra 250 поддерживает двойные 20-мегапиксельные камеры.В Qualcomm обещают, что общее повышение производительности чипа по сравнению со Snapdragon 660 составит порядка 20% (чуть больше при веб-серфинге, чуть меньше — при запуске приложений). Производительность графики, что важно в играх, вырастет на 35%, при этом на 40% понизится энергопотребление в них. На 20% экономичнее в плане расхода батареи станет стриминг видео. Вообще, энергоэффективность является одним из главных козырей нового чипа, произведенного по 10-нм технологии — такую ранее использовали лишь для выпуска флагманских процессоров вроде Snapdragon 835/845 или Apple A11.Новую систему-на-чипе дополняет LTE-модем X15, способный обесечить скорость передачи данных до 800 мегабит в секунду, а также поддержка продвинутой конфигурации приемника Wi-Fi — 2x2 802.11ac. В устройствах различных производителей Snapdragon 710 должен появиться уже до конца второго квартала 2018 года, пообещали в Qualcomm.