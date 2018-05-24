Стало известна причина, по которой исчезли коренные американцы, жившие в 13 веке нашей эры. Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что народы могли уйти из своих деревень по причине того, что в пресные водоемы попала соленая вода.

Стало известна причина, по которой исчезли коренные американцы, жившие в 13 веке нашей эры. Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что народы могли уйти из своих деревень по причине того, что в пресные водоемы попала соленая вода.Древние люди строили курганы в Северной Америке с 4500 года до нашей эры. Коренные американцы выбирали для жизни территории с доступом к водам, которые могли поддерживать существование крупных поселений.Так, в Grand Caillou, расположенном у реки Миссисипи, в период расцвета проживали 500 человек. Однако со временем место опустело и оказалось заброшенным, передает официальный сайт Иллинойсского университета.Эксперты провели анализ образцов отложений и керамики, найденных во время археологических раскопок. Оказалось, что курганы сделаны из трех слоев. При этом верхний и нижний состоят из глины, а посередине расположен менее прочный грунт.Подобная структура делает сооружение долговечным. Более того, холм располагается на речных отложениях, которые были на порядок выше, чем окружающие земли. В свою очередь, это также позволило кургану сохраниться.Результаты изучения древесного угля показали, что поселенцы ушли из этих мест около 1400 года. Сообщается, что местность постепенно становилась непригодной для жизни людей из-за проникновения соли в пресную воду.