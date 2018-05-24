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<a href="http://33live.ru/novosti/24-05-2018-rejd-po-vladimirskim-ubitym-dorogam.html" target="_blank">Рейд по владимирским убитым дорогам</a> - Дороги, по которым не хочется ездить. Сегодня активисты ОНФ провели очередной рейд по «убитым дорогам» Владимира. В ходе инспекции фронтовики обращали внимание не только на качество дорожного покрытия, но и на разметку и наличие тротуаров. Было проверено 4 дорожных участка. Какой им поставили диагноз - расскажет Татьяна Данилова.