Дороги, по которым не хочется ездить. Сегодня активисты ОНФ провели очередной рейд по «убитым дорогам» Владимира. В ходе инспекции фронтовики обращали внимание не только на качество дорожного покрытия, но и на разметку и наличие тротуаров. Было проверено 4 дорожных участка. Какой им поставили диагноз - расскажет Татьяна Данилова.
Дороги, по которым не хочется ездить. Сегодня активисты ОНФ провели очередной рейд по «убитым дорогам» Владимира. В ходе инспекции "фронтовики" обращали внимание не только на качество дорожного покрытия, но и на разметку и наличие тротуаров. Было проверено 4 дорожных участка. Какой им поставили диагноз - расскажет Татьяна Данилова.