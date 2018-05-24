Звезда бразильского футбола Роналдиньо поделился ценными советами с российской сборной. Он подсказал, что нужно делать команде, чтобы выйти в плей-офф домашнего чемпионата мира.

Звезда бразильского футбола Роналдиньо поделился ценнымисоветами с российской сборной. Он подсказал, что нужно делать команде, чтобывыйти в плей-офф домашнего чемпионата мира.Главное – хорошо начать. Стартовые матчи Кубка мира покажут,как команда себя проявит в дальнейшем, уверен Роналдиньо. Легенда мировогофутбола оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018 в интервью российскимжурналистам."Я видел несколько игр, которые Россия провела впреддверии чемпионата мира. Мне уже приходилось слышать о некоторых игрокахвашей сборной, но для меня произнести их имена очень сложно", – призналсявиртуоз мяча.По словам Роналдиньо, не слишком оптимистичные прогнозы дляРоссии как для хозяйки чемпионата могут поменяться, если она удачно стартует наЧМ. "Россия играет дома, и если ваша сборная хорошо начнет и у нее будетподдержка болельщиков, она сможет очень хорошо проявить себя на мундиале. Все,у кого есть опыт участия в таком крупном турнире, знают, как все происходит",– цитируют спортсмена "Известия".Рассказал известный футболист и о дружбе с Вагнером Лавом иЖо, которые ранее выступали в составе столичного ЦСКА. Роналдиньо сказал, чтооба игрока очень хорошо отзывались о России и были здесь счастливы. Правда, обажаловались на главную проблему – местный климат. У самой бразильской звездыбыли предложения от российских клубов – но как-то не сложилось.Что касается натурализации бразильца Марио Фернандеса, которыйпопал в состав сборной России, то, по мнению Роналдиньо, игрок имеет право натакой выбор. Наверное, у Марио не было возможности выступить за сборнуюБразилии. Тем не менее, он исполнил свою мечту – выступить на мундиале всоставе команды страны, где живет уже долгое время.Впечатления от России у самого Роналдиньо, который прибыл вКраснодар с акцией в преддверии ЧМ-2018, самые хорошие. Очевидно, что россияне снетерпением ждут чемпионата и отлично к нему подготовились. Бразильцы ждут отРоссии только тепла, признался легендарный футболист.