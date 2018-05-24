Звезда бразильского футбола Роналдиньо поделился ценными
советами с российской сборной. Он подсказал, что нужно делать команде, чтобы
выйти в плей-офф домашнего чемпионата мира.
Звезда бразильского футбола Роналдиньо поделился ценными
советами с российской сборной. Он подсказал, что нужно делать команде, чтобы
выйти в плей-офф домашнего чемпионата мира.
Главное – хорошо начать. Стартовые матчи Кубка мира покажут,
как команда себя проявит в дальнейшем, уверен Роналдиньо. Легенда мирового
футбола оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018 в интервью российским
журналистам.
"Я видел несколько игр, которые Россия провела в
преддверии чемпионата мира. Мне уже приходилось слышать о некоторых игроках
вашей сборной, но для меня произнести их имена очень сложно", – признался
виртуоз мяча.
По словам Роналдиньо, не слишком оптимистичные прогнозы для
России как для хозяйки чемпионата могут поменяться, если она удачно стартует на
ЧМ. "Россия играет дома, и если ваша сборная хорошо начнет и у нее будет
поддержка болельщиков, она сможет очень хорошо проявить себя на мундиале. Все,
у кого есть опыт участия в таком крупном турнире, знают, как все происходит",
– цитируют спортсмена "Известия".
Рассказал известный футболист и о дружбе с Вагнером Лавом и
Жо, которые ранее выступали в составе столичного ЦСКА. Роналдиньо сказал, что
оба игрока очень хорошо отзывались о России и были здесь счастливы. Правда, оба
жаловались на главную проблему – местный климат. У самой бразильской звезды
были предложения от российских клубов – но как-то не сложилось.
Что касается натурализации бразильца Марио Фернандеса, который
попал в состав сборной России, то, по мнению Роналдиньо, игрок имеет право на
такой выбор. Наверное, у Марио не было возможности выступить за сборную
Бразилии. Тем не менее, он исполнил свою мечту – выступить на мундиале в
составе команды страны, где живет уже долгое время.
Впечатления от России у самого Роналдиньо, который прибыл в
Краснодар с акцией в преддверии ЧМ-2018, самые хорошие. Очевидно, что россияне с
нетерпением ждут чемпионата и отлично к нему подготовились. Бразильцы ждут от
России только тепла, признался легендарный футболист.