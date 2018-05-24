В обновленный украинский санкционный список включены МИА Россия сегодня и агентство РИА Новости Украина.

В обновленный украинский санкционный список включены МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина". Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к сайтам: "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "Realty.ria.ru" и "rian.com.ua", сообщает ТАСС.Президент Украины Петр Порошенко подписал очередные персональные санкции против ряда российских физических и юридических лиц 18 мая. А 15 мая в Киеве была проведена широкомасштабная операция в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". При этом СБУ Украины отчиталось, что раскрыло деятельность "сети медиаструктур, подконтрольных Россиии", которые использовались "страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".Главный редактор агентства Кирилл Вышинский в настоящее время находится в СИЗО Херсонеса. Ему предъявлены обвинения в госизмене.