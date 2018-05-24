«Ростелеком» объявляет о старте в Центральной России акции «Комплимент» для абонентов мобильной связи.Если вы своевременно вносите абонентскую плату, не допуская блокировки, то в течение ..

«Ростелеком» объявляет о старте в Центральной России акции «Комплимент» для абонентов мобильной связи.Если вы своевременно вносите абонентскую плату, не допуская блокировки, то в течение двух лет будете ежемесячно получать в подарок дополнительные пакеты минут и мобильного интернета.Стать участниками акции могут новыеи действующие абоненты, подавшие заявку до 31 июля 2018 года.Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:«Название акции получилось «говорящим».«Комплимент» от «Ростелекома» получат наши самые ответственные абоненты.Причём, участники акции могут получить значительную экономию не только от мобильной связи. Абоненты, которые пользуются двумя и более нашими услугами могут рассчитывать на значительные скидки. Например, если вы пользуетесь нашей сотовой связью, то можете получить до 50% скидки на домашний интернет».В акции участвуют тарифылинеек «СУПЕРСИМКА» и «На всех» .Уже со второго месяца участники акции начинают подарки: 50 минут мобильныхразговоров и 1 Гб дополнительного интернета. В первый год объём бонусного трафика будет увеличиваться раз в три месяца, а с 12 месяца и до конца акции установится фиксированный размер в 10 Гб в месяц.Подключиться к акции можно с мобильного телефона, набрав USSD команду *100*376*1# вызов или отправив SMS с текстом 376*1 на бесплатный номер 100.