Интернет-пользователи пришли в недоумение из-за действий Яны Рудковской на светском мероприятии. А особо внимательные умудрились разглядеть у продюсера округлившийся живот.

Интернет-пользователи пришли в недоумение из-за действий Яны Рудковской на светском мероприятии. А особо внимательные умудрились разглядеть у продюсера округлившийся живот.На днях вся светская Москва собралась в одном месте, чтобы поздравить с днем рождения Аллу Вербер. Не осталась в стороне и продюсер Яна Рудковская. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна опубликовала короткое видео с мероприятия."С Днем Рождения, дорогая Аллочка , с юбилеем Королева Моды @verberalla , как всегда все с изумительным вкусом от ковровой дорожки и до Dolce Vita Market и какие цветы вечера – ландыши и сирень , так что мое платье дополнение к этому прекрасному вечеру", – хвастливо отметила Рудковская. Далее она рассыпалась в комплиментах дизайнеру, украсившему интерьер, а в заключение заявила, что это "мы вместе все это придумали", чтобы порадовать именинницу.Для праздника Яна выбрала черное прозрачное платье в пол на телесного цвета чехле. На видео продюсер запечатлена идущей к столу с угощениями. Гламурная блондинка ухватила с большого блюда гроздь винограда, показала его на камеру и кинула обратно. Действия Рудковской покоробили ее подписчиков."Че делает эта женщина??? Впервые в свет вышла что ли? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Странное поведение у Яны. Беременная что ли??", "Наверно, судя по выпирающему из платья животу))", "Она что, впервые видит виноград на блюде", "Можно увезти девушку из деревни, а вот деревню из девушки никогда 😂", "Ой, Ой, Ой🙄🤭Это что было???? Виноград обратно в общую тарелку???? По этикету не допустимо", "Виноград виноград!!!! А Живот у неё хоть кто-нибудь заметил??!!", "Рудковская, Вы дикая?? Будто Вы первый раз вышли в свет и ничего подобного не видели раньше. Вроде уже давно там вертитесь, пора на все это спокойно смотреть. Сегодня даже Ваших подпидсчиков этим не удивить. Колхозно ведете себя Вы, а стыдно мне", "Некрасивые манеры", "Как некрасиво!!! Стыдно за некоторых людей бывает... вот и Яна что– то в жизни попутала... Аристократами рождаются, но не становятся!!!! Оттого и виноград... происхождение налицо!!!" – высказались возмущенные комментаторы.