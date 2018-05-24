В распространенном на Гонконгской фондовой бирже заявлении Русала говорится, что топ-менеджмент компании, включая ее генерального директора Александру Бурико, подал в отставку.

В распространенном на Гонконгской фондовой бирже заявлении "Русала" говорится, что топ-менеджмент компании, включая ее генерального директора Александру Бурико, подал в отставку.Отставка Александры Бурико вступила в силу с 23 мая текущего года, исполняющим обязанности генерального директора компании назначен Евгений Никитин, передает ТАСС.С 28 июня Совет директоров компании покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.