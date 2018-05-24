Ссылки на официальный сайт мессенджера Telegram, который вместе с самим мессенджером внесен по решению суда в список заблокированных в России ресурсов, начали пропадать из поисковиков. Правда, пока что лишь из наименее популярных у россиян.

Ссылки на официальный сайт мессенджера Telegram, который вместе с самим мессенджером внесен по решению суда в список заблокированных в России ресурсов, начали пропадать из поисковиков. Правда, пока что лишь из наименее популярных у россиян.Как пишет в четверг "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, поисковые системы "Поиск Mail.Ru" и "Спутник", подключенные к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) обеспечения интернет-блокировок, "успешно осуществили фильтрацию" сайта мессенджера Telegram.Государственный "Спутник" встречает пользователей, ищущих Telegram, новостями о террористах и судебном преследовании за экстремистские высказывания в интернетеПравда, проведенная редакцией Вестей.Hi-tech проверка показала, что успеха в фильтрации сайта Telegram пока добился лишь "Спутник". А вот в выдаче поисковика Mail.Ru ссылка на заблокированный сайт telegram.org на момент публикации этого материала по-прежнему фигурирует на первом месте — то ли поисковик решил временно отключиться от ФГИС, то ли что-то еще пошло не так.Никуда пока не исчез сайт мессенджера Павла Дурова и из наиболее популярных у россиян поисковых систем: "Яндекса" и Google. В Роскомнадзоре изданию пояснили, что крупнейшие поисковики Рунета пока лишь тестируют возможность подключения к ФГИС. После подключения к ней ссылки на сайты-нарушители должны пропадать из выдачи автоматически.В Роскомнадзоре "Коммерсанту" заявили, что обменялись с техническими специалистами "Яндекса" и Google необходимыми для настройки подключения к ФГИС сведениями, а также отладили автоматическую выгрузку данных из системы. "Сейчас эти поисковики ведут тестирование сопряжения информационных систем", — утверждается в комментарии Роскомнадзора.Решение немедленно, не дожидаясь апелляций и вступления вердикта в законную силу, заблокировать мессенджер Telegram и его сайт принял 13 апреля по ходатайству Роскомнадзора Таганский районный суд Москвы. Причиной стало неисполнение сервисом, внесенным в российский реестр организаторов распространения информации, требования ФСБ предоставить ключи для расшифровки данных некоторых пользователей.