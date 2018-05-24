Единственный сын шоумена Сергея Зверева Сергей пытается найти своих биологических родителей. Молодой мужчина около десяти лет лелеет надежду взглянуть в лицо родной матери.

Единственный сын шоумена Сергея Зверева Сергей пытается найтисвоих биологических родителей. Молодой мужчина около десяти лет лелеет надежду взглянутьв лицо родной матери.Сергей опасается задавать вопросы о своем происхождении знаменитому отцу, так как боится ранить его. Поэтому он решил узнать правдусамостоятельно.Зверев-младший обратился к частному детективу.Перед сыщиком стояла практически невыполнимая задача. Сергейне знает своего настоящего имени, места и даты рождения. Единственный документ,который он видел – это больничный лист из детского дома. Расследование привело специалистав Иркутск. В этом городе они обнаружили Ольгу Коричеву, которая разыскивала своегосына-отказника.Сергей и Ольга встретились в студии программы "На самом деле"Первого канала. Коричева прошла тестирование на полиграфе. В результатеисследования выяснилось, что предполагаемая мать не врет. Она действительно 25лет назад оставила сына в роддоме.Дмитрий Шепелев огласил итог ДНК-экспертизы. "Мне очень жаль",- качая головой произнес ведущий. "Он неваш сын", – с грустью добавил Дмитрий. Женщинабыла раздавлена этим известием. Еле сдерживаясь от волнения, она вышла изстудии.Далее на съемочной площадке появился житель Иркутской областиСергей Попов. Он предполагает, что может оказаться отцом Зверева. Четверть веканазад его новорожденные близнецы умерли в родах, а через несколько месяцев нестало и его супруги.Попов не может поверить в смерть малюток. По словам мужчины, детей могли похитить и продать. "Мы поверили, что дети, действительно, не дожили,умерли. Но когда зацепили этого начальника, главного врача больницы, что онторговал детьми", – заявил Попов.Ведущий вскрыл конверт с результатами теста на отцовство. "Мненечем вас обрадовать, извините", – произнес Дмитрий Шепелев, ведущий почти плакал от сочувствия."Ты хочешь продолжать?", – обратился доведенный до слез Дмитрий к Сергею Звереву."Тебе не жалко людей, которые лелеют надежду, что ты их брат, сын?", – вопрошал Шепелев. "Мне очень жалко, но янамерен продолжать", – отрезал молодой мужчина.