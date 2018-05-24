Перед началом Открытого чемпионата Франции, второго в сезоне турнира Большого шлема, две главные звезды женского тенниса – россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс, - получили подарок от спонсоров – именные кроссовки.

Перед началом Открытого чемпионата Франции, второго в сезоне турнира "Большого шлема", две главные звезды женского тенниса – россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс, — получили подарок от спонсоров – именные кроссовки.Именем Шараповой названы черные замшевые туфли фирмы Nike с контрастными элементами телесного оттенка и шнурками двух цветов. Для Уильямс-младшей созданы белые кроссовки из двух видов кожи с асимметричной прострочкой и логотипами SW на шнурках и языке.При этом обе модели смогут приобрести простые любители спорта: туфли от Серены поступят в продажу 24 мая в магазинах Франции и нескольких других стран Европы, дата релиза кроссовок от Шараповой будет объявлена чуть позже.