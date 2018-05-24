Китайские исследователи из Цзинаньского университета утверждают, что приготовление этого блюда может серьезно навредить здоровью. По их словам, даже стоять рядом с мангалом во время приготовления шашлыка очень опасно.

Китайские исследователи из Цзинаньского университета утверждают,что приготовление этого блюда может серьезно навредить здоровью. По их словам,даже стоять рядом с мангалом во время приготовления шашлыка очень опасно.Дело в том, что в дыме содержатсяопасные вещества, попадание которых в организм способно привести к мутациям ДНКи раку. При приготовлении шашлыка, барбекю или мяса на гриле образуется большоеколичество полициклических ароматических углеводородов.Установлено, что, попадая внутрьорганизма с пищей и при дыхании, они способны вызывать респираторные инфекции имутации ДНК, сообщает журнал Environmental Science & Technology.Исследователи провели эксперимент на 20 добровольцах 22-25 лет, которыхотправили "на шашлыки", разделив на три группы. Первые ели мясо и подвергалисьвоздействию дыма. Вторая группа подвергалась лишь воздействию на кожу и легкиеи третья – только на кожу.Оказалось, что наибольшееколичество опасных веществ поступало в организм с едой. На втором месте попроводимости вредных соединений оказалась кожа, а дыхание – лишь на третьем.Исследователи рекомендуют тем, кто не может отказаться от похода на шашлыки, использоватьпри его приготовлении закрытую одежду.В свою очередь врач-онколог Европейской клиники АндрейПылев заверил, что если жареное мясо есть нерегулярно, то это не увеличиваетриск раковых заболеваний. Он скептически отнесся к выводам китайскихученых.Пылев заявил, что данноеисследование "выглядит не очень убедительно". "Мы в нашей с вами городскойжизни ежедневно сталкиваемся с колоссальным потенциально опасным воздействием.Начиная от курящих людей, выхлопов, солнечной активности и т.д. И это незначит, что надо вырыть себе нору и жить там, опасаясь рака. Нет!" – цитируетэксперта Более того, онколог сказал, чтоумеренное потребление мяса и даже алкоголя не влияет на увеличение рискараковых заболеваний.