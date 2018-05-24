Китайские исследователи из Цзинаньского университета утверждают,
что приготовление этого блюда может серьезно навредить здоровью. По их словам,
даже стоять рядом с мангалом во время приготовления шашлыка очень опасно.
Китайские исследователи из Цзинаньского университета утверждают,
что приготовление этого блюда может серьезно навредить здоровью. По их словам,
даже стоять рядом с мангалом во время приготовления шашлыка очень опасно.
Дело в том, что в дыме содержатся
опасные вещества, попадание которых в организм способно привести к мутациям ДНК
и раку. При приготовлении шашлыка, барбекю или мяса на гриле образуется большое
количество полициклических ароматических углеводородов.
Установлено, что, попадая внутрь
организма с пищей и при дыхании, они способны вызывать респираторные инфекции и
мутации ДНК, сообщает журнал Environmental Science & Technology.
Исследователи провели эксперимент на 20 добровольцах 22-25 лет, которых
отправили "на шашлыки", разделив на три группы. Первые ели мясо и подвергались
воздействию дыма. Вторая группа подвергалась лишь воздействию на кожу и легкие
и третья – только на кожу.
Оказалось, что наибольшее
количество опасных веществ поступало в организм с едой. На втором месте по
проводимости вредных соединений оказалась кожа, а дыхание – лишь на третьем.
Исследователи рекомендуют тем, кто не может отказаться от похода на шашлыки, использовать
при его приготовлении закрытую одежду.
В свою очередь врач-онколог Европейской клиники Андрей
Пылев заверил, что если жареное мясо есть нерегулярно, то это не увеличивает
риск раковых заболеваний. Он скептически отнесся к выводам китайских
ученых.
Пылев заявил, что данное
исследование "выглядит не очень убедительно". "Мы в нашей с вами городской
жизни ежедневно сталкиваемся с колоссальным потенциально опасным воздействием.
Начиная от курящих людей, выхлопов, солнечной активности и т.д. И это не
значит, что надо вырыть себе нору и жить там, опасаясь рака. Нет!" – цитирует
эксперта Более того, онколог сказал, что
умеренное потребление мяса и даже алкоголя не влияет на увеличение риска
раковых заболеваний.