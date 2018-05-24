Уход представителей Олега Дерипаски из руководства Русала свидетельствует о намерении компании и властей США идти навстречу друг другу и дает надежду на скорое снятие санкций с компании. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ-2018.

Уход представителей Олега Дерипаски из руководства "Русала" говорит о намерении компании и американских властей идти навстречу друг другу. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов​​​ в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его мнению, это дает надежду на то, что скоро санкции с компании снимут. Телеканал "Россия 24" ведет прямую трансляцию с форума.Также Силуанов напомнил, что "и "ГАЗ" продлили". Как сообщает РИА Новости, он рассчитывает, что США подойдут "достаточно трезво к этому вопросу"."Действия "Русала" идут в духе решений, которые должны быть с тем, чтобы коллективы этих компаний устойчиво работали, предприятия устойчиво работали", — отметил Силуанов.Как сообщалось ранее, председатель совета директоров En+ Group лорд Баркер принял отставку Олега Дерипаски, который вышел из совета директоров компании. Решение вступило в силу незамедлительно. Он также обязался не избираться в совет директоров компании. Кроме того, свой пост покинула генеральный директор Александра Бурико, а также ряд топ-менеджеров.На фоне этих новостей стоимость трехмесячных фьючерсов на алюминий на Лондонской бирже металлов упала на 0,4% — до 2261 доллара за тонну.В апреле Минфин США опубликовал санкционный список, в который вошли 24 российских чиновника и предпринимателя, а также 14 российских компаний. В списке оказались и контролируемые Олегом Дерипаской промышленные активы — "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, агрохолдинг "Кубань", холдинги "Базовый элемент", En+ Group и "Русские машины", а также "РусАл".