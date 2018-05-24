Вылетел на встречку и погиб. Cмертельное ДТП произошло рядом с посёлком Богослово на автодороге Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский. 38-летний житель Меленок на отечественной семерке не справился с управлением и вылетел на встречку. Там ехала грузовая Ниссан Атлас. От столкновения обе машины сильно покорёжило.

Вылетел на встречку и погиб. Cмертельное ДТП произошло рядом с посёлком Богослово на автодороге "Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский". 38-летний житель Меленок на отечественной семерке не справился с управлением и вылетел на "встречку". Там ехала грузовая "Ниссан Атлас". От столкновения обе машины сильно покорёжило. Пострадал 35-летний водитель грузовика, в больницу он доставлен с диагнозом "травматическая ампутация голени". А вот водитель отечественного ВАЗа погиб на месте. Очевидцы утверждают, что он нарушал правила, и до столкновения подрезал несколько машин. Все обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники ГАИ.