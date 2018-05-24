На трассе Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский водитель автомобиля ВАЗ-2107 на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Ниссан Атлас.

Смертельное ДТП произошло накануне в Суздальском районе. На трассе "Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский" водитель автомобиля "ВАЗ-2107" на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Ниссан Атлас". В результате аварии водитель первого авто от полученных травм скончался на месте. Другому участнику ДТП оторвало ногу. Сотрудниками региональной Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.