Во Владимирской области предотвращают инфаркты на догоспитальном этапе. Об этом рапортует облздрав. За 4 месяца выполнено 112 процедур по медикаментозному разрушению тромба, который мешает кровотоку при инфаркте. Раньше такие процедуры делали только кардиологические бригады Скорой помощи. Теперь способна сделать буквально каждая.

Во Владимирской области предотвращают инфаркты на догоспитальном этапе. Об этом рапортует облздрав. За 4 месяца выполнено 112 процедур по медикаментозному разрушению тромба, который мешает кровотоку при инфаркте. Раньше такие процедуры делали только кардиологические бригады Скорой помощи. Теперь способна сделать буквально каждая. Данная новость появилась после того, как наше здравоохранение в очередной раз показало себя с плохой стороны. В конце апреля на пороге гипермаркета умер 44-летний мужчина, и это через 15 минут после того, как мужчину осмотрела "Скорая..." Не исключено, что медики просмотрели именно инфаркт. Эту историю сейчас расследует региональный Следком.