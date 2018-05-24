США начинают переброску войск из Бельгии в Восточную Европу в рамках специальной операции. Этот процесс является учением, направленным на отработку перемещения войск по территории континента на случай военного конфликта.

США начинают переброску войск из Бельгии в Восточную Европу в рамках специальной операции. Этот процесс является учением, направленным на отработку перемещения войск по территории континента на случай военного конфликта.В общей сложности будут транспортированысвыше трех тысяч человек личного состава и 650 единиц военной техники. Вчастности, речь идет о танках M-1 Abrams и самоходных артиллерийских установкахM-109 Paladin.Вся техника будет доставлена вприбалтийские страны, а также в Польшу, Болгарию, Румынию и Венгрию. Основнуючасть войск перебросят по автотрассам и железной дороге. Более того, длямасштабной операции используют водный транспорт, который ранее для подобныхцелей не был задействован, передает Defence News.Американские военные называют своидействия "полномасштабными учениями, нацеленными на тренировку перемещениявойск по территории Европы на случай военной агрессии". Позже этивоеннослужащие примут участие в других учениях, которые пройдут с 3 по 15 июняв Польше и Прибалтике. Ожидается, что там появятся свыше 18 тысяч солдат изстран НАТО.Напомним, в 2017 году крупнейшийпроизводитель военной техники в Германии объявил о намерении усовершенствоватьбоевые танки Leopard 2, которые находятся на вооружении немецкой армии.Программа включает в себя повышение боевых возможностей броневиков идоведение их технических характеристик до современных стандартов.