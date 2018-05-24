Компания Ford Sollers открыла прием заказов на новое поколение компактного кроссовера Ford EcoSport. У модели заметно обновилась внешность, полностью переделан интерьер, а в моторной гамме появился совершенно новый бензиновый двигатель.

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