Компания Ford Sollers открыла прием заказов на новое поколение компактного кроссовера Ford EcoSport. У модели заметно обновилась внешность, полностью переделан интерьер, а в моторной гамме появился совершенно новый бензиновый двигатель.
<a href="http://33live.ru/novosti/24-05-2018-stali-izvestny-rossijskie-ceny-na-novyj-ford-ecosport.html" target="_blank">Стали известны российские цены на новый Ford EcoSport</a> - Компания Ford Sollers открыла прием заказов на новое поколение компактного кроссовера Ford EcoSport. У модели заметно обновилась внешность, полностью переделан интерьер, а в моторной гамме появился совершенно новый бензиновый двигатель.
[url=http://33live.ru/novosti/24-05-2018-stali-izvestny-rossijskie-ceny-na-novyj-ford-ecosport.html]Стали известны российские цены на новый Ford EcoSport[/url] - Компания Ford Sollers открыла прием заказов на новое поколение компактного кроссовера Ford EcoSport. У модели заметно обновилась внешность, полностью переделан интерьер, а в моторной гамме появился совершенно новый бензиновый двигатель.