Современные достижения косметологии позволяют каждой женщине сохранять красоту и молодость, несмотря на возраст. Однако в салонах часто умалчивают о возможных опасностях бьюти-процедур, что порой приводит к очень неприятным последствиям.

Современныедостижения косметологии позволяют каждой женщине сохранять красоту и молодость,несмотря на возраст. Однако в салонах часто умалчивают о возможных опасностяхбьюти-процедур, что порой приводит к очень неприятным последствиям.О страшныхпоследствиях популярных косметологических процедур Dni.Ru рассказала главный врач-клиники"Smile Studio" Луиза Автандилян.Ботокс: ядовитая красотаБотоксомназывают препарат, созданный на основе токсина ботулизма. Концентрацияботулотоксина в нем не так велика, чтобы убить человека, поэтому формально онбезвреден. А явно выраженный антивозрастной эффект сделал его самым популярнымсредством для возвращения молодости.Послевведения ботокса мышечная ткань временно парализуется – препарат блокируетнервные окончания, мышцы перестают сокращаться и расслабляются. Благодаря этомукожа лица разглаживается, возвращаются ее упругость и гладкость. Подвижностьвозвращается примерно через 9 месяцев, после чего процедуру необходимоповторять.Чем жеопасны регулярные "уколы красоты"?Мышечные спазмыВ местахвведения ботокса мышцы обездвиживаются, и лицо становится похожим на маску. Вэто время лучше отложить визит к стоматологу, особенно если инъекцию делали вобласть губ или носогубных складок, потому что широко открывать рот будетнеудобно и даже больно.Эффект накапливанияЧем чащечеловек прибегает к уколам ботокса, тем больше яда накапливает его организм.Для летального исхода достаточно всего 0,1 мкг ботулотоксина, но исследования,которые бы показали, за какое время и при какой частоте процедур организм егонакопит, не проводились. Поэтому никто не сможет сказать, когда наступитинтоксикация и какие последствия она повлечет.Гиалуроновая кислота: красотадорогой ценойГиалуроновуюкислоту повсеместно используют для коррекции контуров лица и устранения морщин.На ее основе производятся гели, которыми заполняют глубокие морщины, формируютформу губ и скул. Гиалурон связывает воду, и благодаря этому наш организм егоне отторгает: в результате мы получаем упругую, хорошо увлажненную и гладкуюкожу. Однако и у него есть недостатки:гиалуронвызывает омертвение тканей, уменьшение чувствительности и даже ее потерю;из-занарушения естественного движения крови и лимфы возникает фиброз кожныхпокровов;в местахпроведения процедуры может скапливаться избыток воды, что приводит к смещениюгеля и асимметрии лица.Тем не менее, в стоматологической практике гиалуроновая кислота используетсяшироко применяется при воспалительных процессах вдеснах и пародонтите в качестве противовоспалительного средства, для улучшениярегенерации тканей после хирургического вмешательства и для фиксации костныхматериалов после имплантации зубов.Термаж: нагреваем осторожноЭффекттермолифтинга обусловлен воздействием теплового излучения на подкожные покровы.Нагревание приводит к тому, что коллагеновые волокна кожи "свариваются",подобно яичному белку, а организм начинает активно вырабатывать новый коллаген,чтобы возместить потерю. Именно за счет этого устраняются признаки увяданиякожи.У даннойпроцедуры есть несколько возможных опасных последствий:излучениепроникает не только в подкожный слой, но и гораздо глубже, и даже можетзатронуть мозг. К каким результатам это приведет, никто сказать не сможет;повышеннаявыработка коллагена – это не всегда благо. Она может привести к рубцеваниюкожи, которое невозможно вылечить никакими чудодейственными инъекциями;проводитьпроцедуру должен высококвалифицированный специалист, иначе велик риск получитьглубокие ожоги кожи.У термолифтинга есть серьезное противопоказание: его нельзяпроводить тем, у кого имеются металлические штифты, импланты или скобы. Дело втом, что металл нагревается гораздо быстрее тканей организма, и процедура можетпривести к серьезным ожогам.Ультрафиолетовое отбеливание зубовОтбеливающимвеществом в этой процедуре является раствор перекиси водорода, однакосчитается, что эффект будет более выраженным, если применять ультрафиолетовоеизлучение. Последние исследования доказали, что:существеннойразницы между отбеливанием перекисью с использованием ультрафиолета и без негонет;дозаУФ-излучения, которую получает человек в ходе процедуры, отнюдь не безопасна иможет вызвать появление онкологических заболеваний.Стоит ликрасота того, чтобы рисковать здоровьем? В отношении бьюти-процедур этот вопроскак никогда актуален. Поэтому, прежде чем принять решение, взвесьте все "за" и"против".