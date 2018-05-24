Современные
достижения косметологии позволяют каждой женщине сохранять красоту и молодость,
несмотря на возраст. Однако в салонах часто умалчивают о возможных опасностях
бьюти-процедур, что порой приводит к очень неприятным последствиям.
Современные
достижения косметологии позволяют каждой женщине сохранять красоту и молодость,
несмотря на возраст. Однако в салонах часто умалчивают о возможных опасностях
бьюти-процедур, что порой приводит к очень неприятным последствиям.
О страшных
последствиях популярных косметологических процедур Dni.Ru рассказала главный врач-клиники
"Smile Studio" Луиза Автандилян.
Ботокс: ядовитая красота
Ботоксом
называют препарат, созданный на основе токсина ботулизма. Концентрация
ботулотоксина в нем не так велика, чтобы убить человека, поэтому формально он
безвреден. А явно выраженный антивозрастной эффект сделал его самым популярным
средством для возвращения молодости.
После
введения ботокса мышечная ткань временно парализуется – препарат блокирует
нервные окончания, мышцы перестают сокращаться и расслабляются. Благодаря этому
кожа лица разглаживается, возвращаются ее упругость и гладкость. Подвижность
возвращается примерно через 9 месяцев, после чего процедуру необходимо
повторять.
Чем же
опасны регулярные "уколы красоты"?
Мышечные спазмы
В местах
введения ботокса мышцы обездвиживаются, и лицо становится похожим на маску. В
это время лучше отложить визит к стоматологу, особенно если инъекцию делали в
область губ или носогубных складок, потому что широко открывать рот будет
неудобно и даже больно.
Эффект накапливания
Чем чаще
человек прибегает к уколам ботокса, тем больше яда накапливает его организм.
Для летального исхода достаточно всего 0,1 мкг ботулотоксина, но исследования,
которые бы показали, за какое время и при какой частоте процедур организм его
накопит, не проводились. Поэтому никто не сможет сказать, когда наступит
интоксикация и какие последствия она повлечет.
Гиалуроновая кислота: красота
дорогой ценой
Гиалуроновую
кислоту повсеместно используют для коррекции контуров лица и устранения морщин.
На ее основе производятся гели, которыми заполняют глубокие морщины, формируют
форму губ и скул. Гиалурон связывает воду, и благодаря этому наш организм его
не отторгает: в результате мы получаем упругую, хорошо увлажненную и гладкую
кожу. Однако и у него есть недостатки:
гиалурон
вызывает омертвение тканей, уменьшение чувствительности и даже ее потерю;
из-за
нарушения естественного движения крови и лимфы возникает фиброз кожных
покровов;
в местах
проведения процедуры может скапливаться избыток воды, что приводит к смещению
геля и асимметрии лица.
Тем не менее, в стоматологической практике гиалуроновая кислота используется
широко применяется при воспалительных процессах в
деснах и пародонтите в качестве противовоспалительного средства, для улучшения
регенерации тканей после хирургического вмешательства и для фиксации костных
материалов после имплантации зубов.
Термаж: нагреваем осторожно
Эффект
термолифтинга обусловлен воздействием теплового излучения на подкожные покровы.
Нагревание приводит к тому, что коллагеновые волокна кожи "свариваются",
подобно яичному белку, а организм начинает активно вырабатывать новый коллаген,
чтобы возместить потерю. Именно за счет этого устраняются признаки увядания
кожи.
У данной
процедуры есть несколько возможных опасных последствий:
излучение
проникает не только в подкожный слой, но и гораздо глубже, и даже может
затронуть мозг. К каким результатам это приведет, никто сказать не сможет;
повышенная
выработка коллагена – это не всегда благо. Она может привести к рубцеванию
кожи, которое невозможно вылечить никакими чудодейственными инъекциями;
проводить
процедуру должен высококвалифицированный специалист, иначе велик риск получить
глубокие ожоги кожи.
У термолифтинга есть серьезное противопоказание: его нельзя
проводить тем, у кого имеются металлические штифты, импланты или скобы. Дело в
том, что металл нагревается гораздо быстрее тканей организма, и процедура может
привести к серьезным ожогам.
Ультрафиолетовое отбеливание зубов
Отбеливающим
веществом в этой процедуре является раствор перекиси водорода, однако
считается, что эффект будет более выраженным, если применять ультрафиолетовое
излучение. Последние исследования доказали, что:
существенной
разницы между отбеливанием перекисью с использованием ультрафиолета и без него
нет;
доза
УФ-излучения, которую получает человек в ходе процедуры, отнюдь не безопасна и
может вызвать появление онкологических заболеваний.
Стоит ли
красота того, чтобы рисковать здоровьем? В отношении бьюти-процедур этот вопрос
как никогда актуален. Поэтому, прежде чем принять решение, взвесьте все "за" и
"против".