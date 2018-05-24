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<a href="http://33live.ru/novosti/24-05-2018-svetlana-loboda-rodila-v-amerike.html" target="_blank">Светлана Лобода родила в Америке</a> - У Светланы Лободы появился второй ребенок. Малыш родился на свет в одной из клиник Америки.