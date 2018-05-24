Отказавшихся надевать новые береты украинских морпехов
уволили из армии. В ВМС Украины утверждают, что большинству головные уборы
цвета морской волны нравятся – и, кроме того, приказы не обсуждаются.
Отказавшихся надевать новые береты украинских морпехов
уволили из армии. В ВМС Украины утверждают, что большинству головные уборы
цвета морской волны нравятся – и, кроме того, приказы не обсуждаются.
Свое отношение к реформам украинского президента
продемонстрировали Петру Порошенко бойцы Первого Феодосийского Отдельного
батальона морской пехоты. Они встретили
Верховного главнокомандующего на плацу в старых, черных беретах.
23 мая, во время визита в Николаев, Порошенко объявил о
создании в стране новых войск морской пехоты. А о смене цвета головных уборов
было сообщено заранее. Однако военнослужащие заявляют, что против "фасадной"
реформы в армии. Поводом для своей акции они назвали плохое отношение
командования к бойцам – командирам все равно, останется человек на службе или
покинет войска.
Инцидент прокомментировали в пресс-центре ВМС Украины. Его
представитель, Олег Чалик, подтвердил, что 23 мая в Николаеве на церемонии
"кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты". В
результате большинство из них уже "уволены в запас". "Это их
личная позиция. Но подавляющее большинство морпехов надело новые береты",
– заявил Чалик. И добавил, что "есть
соответствующий приказ, обязательный для исполнения".
Тем временем сами морпехи объяснили свою позицию и в
соцсетях. "Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамках
торжеств в день морской пехоты в Николаева происходила смена цвета берета и
символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять
присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских черных
беретах", – написал один из бывших служащих батальона у себя в Facebook.
В объективы камер ведущих украинских телеканалов проход
военнослужащих во время парада не попал. Тем не менее, на некоторых кадрах
остались на заднем плане морпехи в черных беретах.
Смена цвета беретов – один из этапов масштабной реформы
украинской армии. Ранее, в 2017 году, Высокомобильные десантные войска (ВДВ) в
стране были переименованы в десантно-штурмовые войска (ДШВ). Голубые береты
украинских десантников были заменены на темно-бордовые, а празднование
перенесли со 2 августа на 21 ноября, напоминают "Известия".