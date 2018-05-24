Отказавшихся надевать новые береты украинских морпехов уволили из армии. В ВМС Украины утверждают, что большинству головные уборы цвета морской волны нравятся – и, кроме того, приказы не обсуждаются.

Отказавшихся надевать новые береты украинских морпеховуволили из армии. В ВМС Украины утверждают, что большинству головные уборыцвета морской волны нравятся – и, кроме того, приказы не обсуждаются.Свое отношение к реформам украинского президентапродемонстрировали Петру Порошенко бойцы Первого Феодосийского Отдельногобатальона морской пехоты. Они встретилиВерховного главнокомандующего на плацу в старых, черных беретах.23 мая, во время визита в Николаев, Порошенко объявил осоздании в стране новых войск морской пехоты. А о смене цвета головных уборовбыло сообщено заранее. Однако военнослужащие заявляют, что против "фасадной"реформы в армии. Поводом для своей акции они назвали плохое отношениекомандования к бойцам – командирам все равно, останется человек на службе илипокинет войска.Инцидент прокомментировали в пресс-центре ВМС Украины. Егопредставитель, Олег Чалик, подтвердил, что 23 мая в Николаеве на церемонии"кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты". Врезультате большинство из них уже "уволены в запас". "Это ихличная позиция. Но подавляющее большинство морпехов надело новые береты",– заявил Чалик. И добавил, что "естьсоответствующий приказ, обязательный для исполнения".Тем временем сами морпехи объяснили свою позицию и всоцсетях. "Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамкахторжеств в день морской пехоты в Николаева происходила смена цвета берета исимволики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменятьприсяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских черныхберетах", – написал один из бывших служащих батальона у себя в Facebook.В объективы камер ведущих украинских телеканалов проходвоеннослужащих во время парада не попал. Тем не менее, на некоторых кадрахостались на заднем плане морпехи в черных беретах.Смена цвета беретов – один из этапов масштабной реформыукраинской армии. Ранее, в 2017 году, Высокомобильные десантные войска (ВДВ) встране были переименованы в десантно-штурмовые войска (ДШВ). Голубые беретыукраинских десантников были заменены на темно-бордовые, а празднованиеперенесли со 2 августа на 21 ноября, напоминают "Известия".