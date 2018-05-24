Президент США Дональд Трамп – тот еще шоумен. Распиаренную кем только можно встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре, американский лидер решил отменить. Причем сделал это в тот самый момент, когда Северная Корея, поверив в дружелюбные сказки Вашингтона, взорвала свой ядерный полигон.

Президент США Дональд Трамп – тот еще шоумен. Распиареннуюкем только можно встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июняв Сингапуре, американский лидер решил отменить. Причем сделал это в тот самыймомент, когда Северная Корея, поверив в дружелюбные сказки Вашингтона, взорваласвой ядерный полигон.Об отмене встречи Трамп уведомил Кима в письме. Об этомговорится в официальном аккаунте вашингтонской администрации в социальной сетиTwitter. Свое решение американский лидер объяснил враждебными заявлениямиСеверной Кореи, пишет НСН.Тем не менее, президент США заявил, что готов в будущемвести переговоры с КНДР. Он поблагодарил Пхеньян за освобождение трехамериканских граждан корейского происхождения, осужденных в КНДР за шпионаж. ВСоединенные Штаты их привез госсекретарь Майк Помпео, который до этоговстречался с Ким Чен Ыном.В общем и целом, ожидаемая перезагрузка в отношениях междудвумя странами не состоялась. Трамп, по всей видимости, и не собиралсявстречаться с Кимом, а банально его обманул, получив то, что нужно: американскиеграждане возвращены на родину, ядерного полигона у КНДР больше нет.Произошедшее является очередным доказательством того, чтоверить вашингтонской администрации 0 себе дороже. Подобное произошло в началемая, когда Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки с Ираном.Причем этот шаг не поддержали даже европейские союзники Вашингтона.Напомним, Дональд Трамп планировал встретиться с Ким ЧенЫном на саммите в Сингапуре 12 июня. "Мы оба постараемся сделать этотмомент особенным для мира во всем мире", – пафосно объявил в своем Twitterамериканский лидер. Северокорейский лидер подтвердил, что встреча действительнопланируется. По его словам, она станет "историческим шагом" длядостижения мира на Корейском полуострове.Для доказательств своих намерений по эскалации напряженностимежду двумя странами КНДР в четверг, 23 мая, взорвала ядерный полигон Пхунгери.Были уничтожены все три действовавшие шахты и наземные постройки. В Пхеньянезаявили, что делают это, чтобы продемонстрировать стремление к ядерномуразоружению.