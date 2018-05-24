Сервис вызова такси Uber сообщил во внутреннем информационном бюллетене (документ попал в распоряжение журналистов The Wall Street Journal) о полном закрытии проекта по тестированию самоуправляемых автомобилей в штате Аризона. В марте одна из машин-беспилотников во время тестирования насмерть сбила пешехода.

Сервис вызова такси Uber сообщил во внутреннем информационном бюллетене (документ попал в распоряжение журналистов The Wall Street Journal) о полном закрытии проекта по тестированию самоуправляемых автомобилей в штате Аризона. В марте одна из машин-беспилотников во время тестирования насмерть сбила пешехода.300 "страховочных" водителей, принимавших участие в тестировании, в связи с закрытием проекта были уволены. После смертельного ДТП компания сама прекратила тесты на дорогах общего пользования, также они были запрещены властями штата.Ранее в этом месяце генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что в течение нескольких месяцев компания надеется возобновить тестирование своих систем, превращающих автомобили в беспилотники, на общедоступных трассах. Как только Национальное бюро безопасности на транспорте завершит свое расследование ДТП в Аризоне, Uber намерена возобновить испытания на дорогах в Сан-Франциско, Торонто и Питтсбурге.Расследование пока не закончено, однако в начале мая информация о его ходе попала в СМИ. Как сообщало издание The Information, камеры беспилотника "видели" пересекавшую шоссе ночью в неположенном месте женщину с велосипедом, однако алгоритмы сочли ее "ложным препятствием" и не дали автомобилю команду затормозить, объехать помеху или хотя бы просигналить. При этом водитель, в обязанности которого входит непрерывно контролировать движение тестируемого автомобиля, отвлеклась от дороги за несколько секунд до аварии и не смогла предотвратить наезд.∎Видео: беспилотное такси "Яндекса" прокатилось по улицам Москвычитайте такжеНа данный момент основные участники гонки за создание самой дешевой и эффективной технологии для автономных автомобилей — это Waymo (принадлежит корпорации Alphabet, также владующей Google), Uber, Apple, а также ряд производителей автомобилей или автокомпонентов: GM, Daimler, Robert Bosch, Ford, Volkswagen и Tesla.При этом в практическом применении технологии лидирует Waymo: автомобили Chrysler с оборудованием компании уже год перевозят пассажиров в Финиксе (Аризона), жителям города достаточно зарегистрироваться в программе и скачать приложение для вызова "роботакси". В 2019-м году компания, похоже, рассчитывает запустить аналогичный сервис, и уже не бесплатный, по всей Америке. Ранее весной появились слухи, что Uber может вообще отказаться от собственного проекта, договорившись об использовании технологий Waymo.В то же время, если рассматривать не только качество технологии, но и способность создать собственный, востребованный потребителями автономный автомобиль и вывести его на рынок, то тут эксперты склонны выше оценивать шансы традиционных автопроизводителей, в особенности General Motors. В январе GM объявила, что в будущем году начнет массовое производство автономной версии электромобиля Chevy Bolt, полностью лишенной традиционных механических систем управления — руля и педалей.