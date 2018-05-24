Самочувствие Иосифа Кобзона вызывает беспокойство. А тут еще Украина пошла на подлость – власти страны лишили певца государственных наград.

Самочувствие Иосифа Кобзона вызывает беспокойство. А тут ещеУкраина пошла на подлость – власти страны лишили певца государственныхнаград.Указ о лишении артиста, которого любят и уважают не только вРоссии и на Украине, подписал президент Незалежной Петр Порошенко. В отношении Иосифа Кобзона действуют следующие санкции: блокирование активов – временноеограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим емуимуществом, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ впредоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, лишениегосударственных наград Украины и другие.Список ограничений занимает почти страницу. Создается такоевпечатление, что Кобзон не эстрадный певец, а особо опасный преступник, действия которого угрожают целостности и безопасности страны.На эту подлость украинские власти пошли из-за того, что в 2014году артист, уроженец Донецкой области, поддержал позицию Владимира Путина по Крымуи Донбассу. Он участвовал в сборе и отправке гуманитарной помощи на восток страныи был назначен почетным консулом самопровозглашенной ДНР.В 2015 году Служба безопасности Украины внесла Кобзона вперечень лиц, которым запрещен въезд на территорию государства. В черный список исполнитель попал сформулировкой "лицо, угрожающее национальной безопасности",напоминает РИА Новости.У Кобзона несколько десятков государственных наград ипочетных званий многих стран. На Украине он получил орден "За заслуги" трех степеней. Певец является почетным гражданином ДНР и несколькихукраинских городов, у него есть медаль "В память 1500-летия Киева". С 1991 года имеет звание народного артиста Украины.В последние годы Кобзон неважно себя чувствует. Он терялсознание на сцене, а на недавнем концерте поэта-песенника Михаила Гуцериева 80-летнийпевец выглядел очень плохо. Поклонники даже сравнили его с живой мумией. Правда, артист заверил журналистов, что все хорошо, и он нормально себя чувствует.