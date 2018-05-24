Самочувствие Иосифа Кобзона вызывает беспокойство. А тут еще
Украина пошла на подлость – власти страны лишили певца государственных
наград.
Самочувствие Иосифа Кобзона вызывает беспокойство. А тут еще
Украина пошла на подлость – власти страны лишили певца государственных
наград.
Указ о лишении артиста, которого любят и уважают не только в
России и на Украине, подписал президент Незалежной Петр Порошенко. В отношении Иосифа Кобзона действуют следующие санкции: блокирование активов – временное
ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему
имуществом, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в
предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, лишение
государственных наград Украины и другие.
Список ограничений занимает почти страницу. Создается такое
впечатление, что Кобзон не эстрадный певец, а особо опасный преступник, действия которого угрожают целостности и безопасности страны.
На эту подлость украинские власти пошли из-за того, что в 2014
году артист, уроженец Донецкой области, поддержал позицию Владимира Путина по Крыму
и Донбассу. Он участвовал в сборе и отправке гуманитарной помощи на восток страны
и был назначен почетным консулом самопровозглашенной ДНР.
В 2015 году Служба безопасности Украины внесла Кобзона в
перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию государства. В черный список исполнитель попал с
формулировкой "лицо, угрожающее национальной безопасности",
напоминает РИА Новости.
У Кобзона несколько десятков государственных наград и
почетных званий многих стран. На Украине он получил орден "За заслуги" трех степеней. Певец является почетным гражданином ДНР и нескольких
украинских городов, у него есть медаль "В память 1500-летия Киева". С 1991 года имеет звание народного артиста Украины.
В последние годы Кобзон неважно себя чувствует. Он терял
сознание на сцене, а на недавнем концерте поэта-песенника Михаила Гуцериева 80-летний
певец выглядел очень плохо. Поклонники даже сравнили его с живой мумией. Правда, артист заверил журналистов, что все хорошо, и он нормально себя чувствует.