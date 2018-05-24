Во время торжественной церемонии в Николаеве, на которой присутствовал президент Украины Петр Порошенко, военнослужащие одного из батальонов морской пехоты выступили против изменения цвета беретов.

Во время торжественной церемонии в Николаеве, на которой присутствовал президент Украины Петр Порошенко, военнослужащие одного из батальонов морской пехоты выступили против изменения цвета беретов.Как пояснил представитель Вооруженных сил Украины, один из элементов новой формы морской пехоты – берет цвета морской волны, и это обязательно для исполнения. Некоторые из морских пехотинцев отказались сменить береты, и большинство из них уже отправлены в запас, передает ТАСС.Как сообщалось, накануне президент Украины Петр Порошенко заявил о создании на Украине морской пехоты, которая будет составной частью Военно-морских сил Украины. Военнослужащие украинской морской пехоты должны были изменить цвет своих беретов с черного на цвет морской волны.