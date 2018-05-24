Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза покорила сердца интернет-пользователей. Гордый папа похвалился умениями дочери в своем микроблоге.

Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лизапокорила сердца интернет-пользователей. Гордый папа похвалился умениями дочерив своем микроблоге.В своем Instagram Максим опубликовал видеоролик, в которомего четырехлетняя дочь танцует на небольшой сцене под один из самых известныххитов Бейонсе "Halo", что в переводе с английского означает "сияние" или "нимб".Малютка действительно походит на ангелочка – большие глазки,пухленькие щечки, а как ей идет леотард с маленькой юбочкой – восхитительно! Девочкас удовольствием исполняет балетные па: кружится, показывает шпагат, тянетносочек и просто получает удовольствие от движений.Галкин кратко подписал под видео: "Танцевальная импровизация от Лизы! 💃😎😍". Поклонникибыли восхищены маленькой балериной. За несколько часов ролик посмотрели более300 тысяч раз.Пользователи Сети наперебой восхищались красотой и талантомдочери Пугачевой и Галкина. "Какая молодец ,музыку как слышит. Умничка Лихонька💝👏👏👏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Простогены! Талант! Мама и папа постарались !😃", "божееее..лапочка..Максим,спасибо, что даете возможность полюбоваться на ангелочков)", "Моялюбимая песня. Ну и танцевальное сопровождение в исполнении маленькой девочкиЛизы умиляет", "А хааризма то, хааризма каакая!!!))) Ураган девчуля растет)","Какая же она сладкая! Лапуля! 😍❤", – умилялись в комментариях поклонники.Лиза и ее брат Гарри родились в сентябре 2013 года. Ихродители певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин пользовались услугамисуррогатной матери. Девочка появилась на свет на несколько минут раньше своегобрата.