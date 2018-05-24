Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза
покорила сердца интернет-пользователей. Гордый папа похвалился умениями дочери
в своем микроблоге.
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза
покорила сердца интернет-пользователей. Гордый папа похвалился умениями дочери
в своем микроблоге.
В своем Instagram Максим опубликовал видеоролик, в котором
его четырехлетняя дочь танцует на небольшой сцене под один из самых известных
хитов Бейонсе "Halo", что в переводе с английского означает "сияние" или "нимб".
Малютка действительно походит на ангелочка – большие глазки,
пухленькие щечки, а как ей идет леотард с маленькой юбочкой – восхитительно! Девочка
с удовольствием исполняет балетные па: кружится, показывает шпагат, тянет
носочек и просто получает удовольствие от движений.
Галкин кратко подписал под видео: "Танцевальная импровизация от Лизы! 💃😎😍". Поклонники
были восхищены маленькой балериной. За несколько часов ролик посмотрели более
300 тысяч раз.
Пользователи Сети наперебой восхищались красотой и талантом
дочери Пугачевой и Галкина. "Какая молодец ,
музыку как слышит. Умничка Лихонька💝👏👏👏
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Просто
гены! Талант! Мама и папа постарались !😃", "божееее..лапочка..Максим,
спасибо, что даете возможность полюбоваться на ангелочков)", "Моя
любимая песня. Ну и танцевальное сопровождение в исполнении маленькой девочки
Лизы умиляет", "А хааризма то, хааризма каакая!!!))) Ураган девчуля растет)",
"Какая же она сладкая! Лапуля! 😍❤", – умилялись в комментариях поклонники.
Лиза и ее брат Гарри родились в сентябре 2013 года. Их
родители певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин пользовались услугами
суррогатной матери. Девочка появилась на свет на несколько минут раньше своего
брата.