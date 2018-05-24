Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о том, что бывший водитель Александр Скиртач обвинил ее в сексуальных домогательствах. Скандально известная балерина заявила, что это смешно, и сообщила, что ради нынешней жены он бросил семью, и у бедной женщины и ее троих детей отобрали дом из-за долгов.

Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о том, что бывший водитель Александр Скиртач обвинил ее в сексуальных домогательствах. Скандально известная балерина заявила, что это смешно, и сообщила, что ради нынешней жены он бросил семью, и у бедной женщины и ее троих детей отобрали дом из-за долгов.Несколько месяцев назад Анастасия Волочкова уволила своего личного водителя и помощника Александра Скиртача, обвинив его в воровстве и мошенничестве. "Он украл у меня миллионы, не довозил мои гонорары до банка. Пытался нажиться даже на мелочах – присваивал деньги, предназначавшиеся на коммунальные платежи по моей недвижимости, и суммы, которые выделялись на ремонт машины", – пожаловалась Волочкова. А когда мужчина попросил у балерины более 200 тысяч рублей на похороны матери, а потом выяснилось, что она жива, Анастасия написала заявление в прокуратуру, и Скиртача отправили в СИЗО.Недавно ему изменили меру пресечения на домашний арест. Пока следствие продолжается, Александр подал иски на саму Анастасию, обвинив ее в сексуальных домогательствах. Волочкова не оставила действия бывшего водителя без ответа – она обнародовала переписку со Скиртачем, в которой тот признается ей в любви и осыпает комплиментами. Сообщения датируются мартом 2017 года.Все обвинения в домогательствах балерина отрицает. "Если жена Скиртача считает, что Анастасия Волочкова может приставать к женатому мужчине, то пусть так считает. Вам самим не смешно? Нашли героя-любовника! Он всячески добивался моего расположения – заваливал меня СМС: мол, хочу, люблю так, что кричать хочется. Я к этому относилась со снисхождением: "Ну любит, ну и что?" Многие мужчины добиваются моего внимания. Я на всех должна реагировать, что ли?" – задала риторический вопрос Волочкова.Анастасия убеждена, что Александр "много врал" с подачи своей нынешней супруги Софии. "Кстати, (София. – Прим.ред.) увела его из семьи, от троих детей. Скиртач теперь спекулирует своими детьми от первого брака, прикрывается ими, мол, они остались без кормильца. Хотя, насколько я знаю, он уже давно не интересуется их судьбой, не помогает им. Бросил их, оставив с миллионными долгами, из-за которых у его несчастной первой жены отобрали дом..." – цитирует рассказ Волочковой . В заключение балерина заявила, что не хочет "рыться в этих помоях", и намерена все вопросы решать через суд.