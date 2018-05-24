Камеры наблюдения Белгорода сняли на видео, как маршрутный автобус сшиб сотрудника ГИБДД и прижал его к стоящему автомобилю. Пострадавший с легкими травмами доставлен в больницу.

В Белгороде 24 мая автобус сбил сотрудника ГИБДД в момент, когда полицейский проверял документы, стоя на проезжей части.Водитель автобуса не заметил инспектора, сбил его правым боком и прижал к припаркованному автомобилю. После аварии полицейский самостоятельно добрался до тротуара, а затем был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.