Водитель автомобиля наехал на группу велосипедистов, которые двигались по краю проезжей части

Водитель автомобиля наехал на группу велосипедистов, которые двигались по краю проезжей частиДва человека погибли, еще трое были госпитализированы в результате ДТП в городе Южа Ивановской области, сообщает со ссылкой на представителя регионального управления МВД России Владислава Радостина.По данным полиции, водитель автомобиля «ВАЗ 2112» на улице Черняховского сбил пятерых велосипедистов, которые двигались по краю проезжей части. В результате происшествия двое велосипедистов — мужчина и женщина — погибли. Также в областную клиническую больницу города Иваново доставлен 15-летний юноша, еще две женщины — в центральную районную больницу города Южа.По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ» был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП, на месте происшествия работают сотрудники полиции.