Как сообщают в региональном управлении ФСБ, все они - выходцы из Средней Азии, занимались вербовкой, используя закрытые каналы популярных мессенджеров, в том числе Telegram. В ходе обысков обнаружены и изъяты компьютеры, телефоны, которые содержат пропагандистские видеоматериалы.

Как сообщают в региональном управлении ФСБ, все они — выходцы из Средней Азии, занимались вербовкой, используя закрытые каналы популярных мессенджеров, в том числе Telegram. В ходе обысков обнаружены и изъяты компьютеры, телефоны, которые содержат пропагандистские видеоматериалы.Кроме того, были найдены банковские карты, возможно, используемые в преступной деятельности. Сейчас в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Им грозит до десяти лет тюрьмы, отмечает телеканал "Россия 24".