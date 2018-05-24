Он забрался на шестиметровую конструкцию, чтобы сделать фотографию

Он забрался на шестиметровую конструкцию, чтобы сделать фотографиюВ Петушинском районе подросток упал с шестиметровой высоты на железнодорожные пути. Он задел контактный провод, который находится под напряжением 27 тысяч вольт.Инцидент произошел в начале мая. Мальчик залез на высоту, чтобы сделать эффектную фотографию. Как сообщают сотрудники владимирского линейного отдела МВД на транспорте, ток прошел через руку и вышел в районе лопатки. Подростку повезло: он отделался ожогами.Он самостоятельно поднялся и дошел до дома. Только там мальчику стало плохо. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.