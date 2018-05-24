Вратарские ошибки стали причиной провала футбольной сборной России на чемпионате мира в 2014 году. Своими мыслями о неудачном выступлении в Бразилии поделился бывший полузащитник российской команды Виктор Файзулин.

Вратарские ошибки стали причиной провала футбольной сборнойРоссии на чемпионате мира в 2014 году. Своими мыслями о неудачном выступлении вБразилии поделился бывший полузащитник российской команды Виктор Файзулин.Футболист достиг всех поставленных целей. Их было три:попасть в сборную, попасть на чемпионат мира и сыграть в российском суперклубе.Напротив всех трех пунктов можно ставить галочки, заявил журналистам ВикторФайзулин."Другие чемпионаты Европы и мира это так – бонусы. Яуже все видел, на чемпионате мира сыграл. Да еще и на таком классном – вБразилии!", – сказал спортсмен.С утверждением, что он был любимчиком тогдашнего главноготренера российской сборной Фабио Капеллы, Файзулин не согласен. По словамВиктора, он просто играл и выполнял распоряжения наставника. "Внефутбольного поля вообще не общался с Капелло. Я ему нужен был для реализациикаких-то своих целей, а он мне – чтобы попасть на чемпионат мира", -признался футболист.Россия на том чемпионате не смогла выйти в плей-офф. Уровенькоманды Файзулин называет "никакущим". Тем не менее, в рем матче скомандой Алжира сборной удалось, по выражению Виктора, "вымучить"гол."А соперник забил за счет вратарской ошибки. Вот и все.И с Алжиром, и с Кореей были равные игры, но… Да, ошибки случаются. И Игорю (Акинфееву)никто ничего не говорил. Все понимают: сегодня он, а завтра ты", -заключил Файзулин.По словам спортсмена, команда не была фееричной – но, тем неменее, "сами не играли и сопернику не давали". С той сборной былотяжело играть – как сказал Файзулин в интервью Sports.ru, ему признавались в этом бельгийскиефутболисты.Напомним, матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня. Матчи плей-офф: 1/8 – с 30 июня по 3 июля, игры 1/4 – 6 и 7 июля, полуфиналы в Санкт-Петербурге (10 июля) и Москве (11 июля). 14 июля в Санкт-Петербурге состоится матч за третье место. Финал чемпионата пройдет 15 июля в Москве.