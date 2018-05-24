Вратарские ошибки стали причиной провала футбольной сборной
России на чемпионате мира в 2014 году. Своими мыслями о неудачном выступлении в
Бразилии поделился бывший полузащитник российской команды Виктор Файзулин.
Вратарские ошибки стали причиной провала футбольной сборной
России на чемпионате мира в 2014 году. Своими мыслями о неудачном выступлении в
Бразилии поделился бывший полузащитник российской команды Виктор Файзулин.
Футболист достиг всех поставленных целей. Их было три:
попасть в сборную, попасть на чемпионат мира и сыграть в российском суперклубе.
Напротив всех трех пунктов можно ставить галочки, заявил журналистам Виктор
Файзулин.
"Другие чемпионаты Европы и мира это так – бонусы. Я
уже все видел, на чемпионате мира сыграл. Да еще и на таком классном – в
Бразилии!", – сказал спортсмен.
С утверждением, что он был любимчиком тогдашнего главного
тренера российской сборной Фабио Капеллы, Файзулин не согласен. По словам
Виктора, он просто играл и выполнял распоряжения наставника. "Вне
футбольного поля вообще не общался с Капелло. Я ему нужен был для реализации
каких-то своих целей, а он мне – чтобы попасть на чемпионат мира", -
признался футболист.
Россия на том чемпионате не смогла выйти в плей-офф. Уровень
команды Файзулин называет "никакущим". Тем не менее, в рем матче с
командой Алжира сборной удалось, по выражению Виктора, "вымучить"
гол.
"А соперник забил за счет вратарской ошибки. Вот и все.
И с Алжиром, и с Кореей были равные игры, но… Да, ошибки случаются. И Игорю (Акинфееву)
никто ничего не говорил. Все понимают: сегодня он, а завтра ты", -
заключил Файзулин.
По словам спортсмена, команда не была фееричной – но, тем не
менее, "сами не играли и сопернику не давали". С той сборной было
тяжело играть – как сказал Файзулин в интервью Sports.ru, ему признавались в этом бельгийские
футболисты.
Напомним, матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня. Матчи плей-офф: 1/8 – с 30 июня по 3 июля, игры 1/4 – 6 и 7 июля, полуфиналы в Санкт-Петербурге (10 июля) и Москве (11 июля). 14 июля в Санкт-Петербурге состоится матч за третье место. Финал чемпионата пройдет 15 июля в Москве.