В Сети стремительно набирает популярность флешмоб в поддержку мэра Москвы Сергея Собянина. Хэштэг #ЗаСобянина объединил самых разных людей – музыкантов, актеров, телеведущих, а также простых москвичей. Все они выражают слова поддержки и благодарности градоначальнику.

В Сети стремительно набирает популярность флешмоб вподдержку мэра Москвы Сергея Собянина. Хэштэг #ЗаСобянина объединил самыхразных людей – музыкантов, актеров, телеведущих, а также простых москвичей. Всеони выражают слова поддержки и благодарности градоначальнику.Интернет-пользователи продолжают активное обсуждениеинициативы учредителя благотворительного фонда помощи хосписам "Вера"Нюты Федермессер. На своей странице в Facebook она выступила с призывомобъединиться в поддержку мэра Москвы Сергея Собянина.Накануне градоначальник посетил Первый московский хосписимени Веры Миллионщиковой. Он пообщался с медиками и пациентами, обсудилповышение качества паллиативной помощи. Только за прошлый год помощь былаоказана 28 тысячам пациентов с тяжелыми заболеваниями и злокачественнымиобразования. Мэр заверил: власти продолжат развивать паллиативную помощь.Помимо прочего, будет создана единая система, которая объединит социальные имедицинские программы помощи нуждающимся.Нюта Фредермессер помогает хронически больным и пожилым ужемного лет. После визита мэра она написала пост в Facebook, где выразила словаблагодарности и поддержки городским властям, которые развивают программупаллиативной помощи в столице."Я и рассчитывать не могла раньше на такую поддержку состороны городской власти, и я хочу еще многое успеть", – отметила она.Рассказала Нюта и об интересном случае, произошедшем вовремя визита Собянина. По ее словам, один из пациентов хосписа по имениАнатолий уже семь лет живет со своей гражданской женой, у них семеродетей. И вот, наконец, он решилсясделать ей предложение. Но с условием: на законный брак, пошутил Анатолий, онсогласится лишь в том случае, если их распишет президент Владимир Путин."Путина мы не обещали:) Но пришел Собянин", – рассказала Федермессер.Анатолий был очень искренне рад и счастлив, что поздравить с бракосочетаниемего пришел сам мэр, отметила она.В конце своего поста Федермессер предложила несогласнымстремиться к конструктиву, а не ссориться с ней. По ее словам, и медики, ипациенты, и чиновники – все вместе должны двигаться вперед, а не быть по разныестороны баррикад.Инициатива Федермессер нашла отклик у москвичей. Главныйврач ГКБ №1 имени Н.И Пирогова Алексей Свет у себя в Facebook напомнило помощи мэра после катастрофы в метро в 2014 году, кроме того, медикподчеркнул, что вряд ли увидел бы столетних москвичей "с поставленными задва часа от начала инфаркта стентами". "Движение говоиишь ты. Да пустьэто будет движение за нашего мэра! Собянина в мэры Москвы!!! (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. Ред.)", – написал он.К движению в поддержку Сергея Собянина присоединились ипредставители творческих профессий: музыканты, актеры, а также телеведущие,спортсмены и многие другие. Все они отмечали человеческие качества мэра, атакже то, как много он сделал для столицы.В процессе дискуссии вокруг поста Федермессер родился илозунг движения. "Отличный текст про неравнодушных людей, которые должныдержаться вместе... Предлагаю организовать общественное движение "Я заСобянина!" – написал в своем Twitterтелеведущий Андрей Малахов.В свою очередь, пародист Максим Галкин выразил опасение, чтоНюта Федермессер рискует навлечь на себя гнев со стороны некоторыхпредставителей общественности, в среде которой поддерживать чиновника -"это не комильфо". Он с сожалением отметил, что в наше время в трендевидеть только негатив и распространять его. "А я сижу на террасе кафе и смотрюна живописную Пятницкую и думаю, что Сергей Семенович стал первым руководителемстолицы за всю её новейшую капиталистическую историю, которому удалосьостановить и даже повернуть вспять коммерциализацию городского центра", -подчеркнул пародист.По словам Галкина, ему нравится, как Собянин относится кМоскве. Сергей Семенович, я за Вас!", – написал артист в Instagram.Солидарность с Нютой Федермессер выразил и спортивныйкомментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, Москва за последние годы сталаодним из лучших городов не только в Европе, но и во всем мире. "Уверен,что нынешний путь Москвы – по-настоящему чемпионский! Присоединяйтесь к нам,друзья!" – призвал он читателей своего блога.Происходящим в городе довольна и певица Кристина Орбакайте.Она призналась, что больше всего в Москве ей нравится район рядом со станциейметро "Маяковская". По словам певицы, Триумфальная площадь преобразиласьдо неузнаваемости, были установлены качели, лавочки, хаотичная парковка ушла впрошлое. "Мэр сделал много для Москвы. На Тверской происходит многоинтересных событий для горожан и туристов. Рада, что этому уделяется такоевнимание #МОЯМОСКВА #ЗАСОБЯНИНА", – написала ОрбакайтеПоддержала мэра и знаменитая семейная чета – певица Валерияи продюсер Иосиф Пригожин. "Такой "Черешневый лес" мог выраститолько в Москве. Вот сидели, общались и пришли к выводу, что наша столицапрекрасна как никогда, поэтому мы #ЗаСобянина", – оставила Валерия записьв Instagram. На фото она вместе с супругом в компании саксофониста ИгоряБутмана, пианиста Дениса Мацуева и предпринимателя Михаила Куснировича.Иосиф Пригожин, по обыкновению, был весел и позитивен."После съеденного в большом количестве моего любимого мороженого в ГУМе,пойду пешком в сторону дома и буду кайфовать от красоты нашего города", -поделился настроением продюсер.Не смогла остаться в стороне от движения в поддержку мэра иЛариса Гузеева. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала стильноефото, где она сидит на летней веранде ресторана в окружении цветов. Вчера уактрисы был День рождения. "Злопыхатели скажут: вот, мол, Гузеева, греется,наверное, где-нибудь в Каннах на Лазурном берегу или на Майорке. Не угадали,господа хорошие! Это Москва – свежая и обновленная", – написала Гузеева.По ее словам, город с каждым годом все лучше, и в этомпрямая заслуга Сергея Собянина. "Хочу, чтобы и дальше этот человек былМэром", – сказала Гузеева.Поддерживают градоначальника и люди спорта. Так, футболистАлексей Смертин признался, что очень любит гулять по улочкам старого центра.Преображению столицы он очень рад. "Москва по праву соответствует статусуодного из лучших городов мира", – написал он в Instagram, подчеркнув, чтопочти в каждом московском дворе можно найти футбольные площадки, где играют и дети, и взрослые.Развернувшееся движение в поддержку Сергея Собянина во многом сталонеожиданностью для мэрии. Как пишет соссылкой на неназванный источник, чиновники обсуждали волонтерское движение, ноне собирались привлекать известных людей. То, что произошло после поста НютыФедермессер стало для них неожиданностью. Но неожиданностью приятной, и такойповорот они не могут не поддерживать.