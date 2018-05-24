Он проведет в колонии строгого режима 13,5 лет

Он проведет в колонии строгого режима 13,5 лет20-летнего жителя Вязниковского районе осудили за изнасилование пятилетней девочки, передает региональный Следственный комитет.Он проведет в колонии строгого режима 13,5 лет.Следствие установило, что молодой человек вместе с супругой жил в общежитии. Подруга жены периодически оставляла у них в гостях свою маленькую дочь. Мужчина, пользуясь доверием ребенка, трижды изнасиловал её - дважды в июне 2016 года на территории общежития и в апреле 2017 года на территории заброшенного детского сада.За семье потерпевшей девочки, где воспитывается еще двое детей, установлен постоянный контроль.