Александр Овечкин выиграл главный матч в своей карьере в НХЛ. Его команда Вашингтон Кэпиталз обыграла Тампу и вышла в финал Кубка Стэнли.

Александр Овечкин выиграл главный матч в своей карьере вНХЛ. Его команда "Вашингтон Кэпиталз" обыграла "Тампу" ивышла в финал Кубка Стэнли.Легенда мирового хоккея Александр Овечкин за свою 13-летнююкарьеру еще ни разу не выходил в финал Кубка Стэнли. А "Кэпиталз"побывали там лишь однажды – и проиграли "Детройту".Однако теперь черная полоса для команды и ее фееричногофорварда закончилась. "Вашингтон" – в чемпион Восточной конференции ибудет играть в финале. "Кэпиталз" в решающем матче плей-оффразгромили "Тампу Бэй" со счетом 4:0. Шайба российского форварда стала решающей.Александр Овечкин не скрывал своих эмоций после выхода вфинал Кубка Стэнли. Форвард "Кэпиталз" стал вторым игроком, которыйзабросил более 600 шайб, прежде чем сыграет в решающих матчах. На его счету 607голов. Первый по этому показателю – Дэйв Андрейчук (634), пишет "Спорт-Экспресс".В интервью после победы над "Тампой" российскийфорвард признался, что счастлив – за команду, за город, за всех фанатов. Вматче, по словам Овечкина, команда держалась системы, плана – и благодаря этомупобедила. А финал, как сказал спортсмен, значит для него все – "Вашингтон"намерен биться за победу. Столичный клуб сыграет с дебютантом НХЛ -"Вегасом".Овечкин получил награду за победу в Восточной конференции -ему вручили Кубок принца Уэльского. Россиянин не стал придерживатьсятрадиционного суеверия – не трогать приз – и взял его в руки, хотя над головойи не поднял.Кубок Принца Уэльского (Prince of Wales Trophy) вручается "чемпионуВостока" – клубу, вышедшему в финал Кубка Стэнли НХЛ от Восточнойконференции. Его высочество принц Уэльский подарил Лиге этот трофей в 1924году. С 1928 по 1938 годы приз доставался лучшей команде Американскогодивизиона НХЛ в регулярном чемпионатеГлавный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Барри Тротцпрокомментировал вклад капитана "столичных" в выход в первый с 1998года финал Кубка Стэнли. По его словам, многие сомневались в том, что Александреще что-то может – об было много сказано в прессе. "Тогда он сказал, чтоон еще покажет всем, что он великий игрок. Он сделал это", – заявилтренер.