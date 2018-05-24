Александр Овечкин выиграл главный матч в своей карьере в
НХЛ. Его команда Вашингтон Кэпиталз обыграла Тампу и
вышла в финал Кубка Стэнли.
Александр Овечкин выиграл главный матч в своей карьере в
НХЛ. Его команда "Вашингтон Кэпиталз" обыграла "Тампу" и
вышла в финал Кубка Стэнли.
Легенда мирового хоккея Александр Овечкин за свою 13-летнюю
карьеру еще ни разу не выходил в финал Кубка Стэнли. А "Кэпиталз"
побывали там лишь однажды – и проиграли "Детройту".
Однако теперь черная полоса для команды и ее фееричного
форварда закончилась. "Вашингтон" – в чемпион Восточной конференции и
будет играть в финале. "Кэпиталз" в решающем матче плей-офф
разгромили "Тампу Бэй" со счетом 4:0. Шайба российского форварда стала решающей.
Александр Овечкин не скрывал своих эмоций после выхода в
финал Кубка Стэнли. Форвард "Кэпиталз" стал вторым игроком, который
забросил более 600 шайб, прежде чем сыграет в решающих матчах. На его счету 607
голов. Первый по этому показателю – Дэйв Андрейчук (634), пишет "Спорт-Экспресс".
В интервью после победы над "Тампой" российский
форвард признался, что счастлив – за команду, за город, за всех фанатов. В
матче, по словам Овечкина, команда держалась системы, плана – и благодаря этому
победила. А финал, как сказал спортсмен, значит для него все – "Вашингтон"
намерен биться за победу. Столичный клуб сыграет с дебютантом НХЛ -
"Вегасом".
Овечкин получил награду за победу в Восточной конференции -
ему вручили Кубок принца Уэльского. Россиянин не стал придерживаться
традиционного суеверия – не трогать приз – и взял его в руки, хотя над головой
и не поднял.
Кубок Принца Уэльского (Prince of Wales Trophy) вручается "чемпиону
Востока" – клубу, вышедшему в финал Кубка Стэнли НХЛ от Восточной
конференции. Его высочество принц Уэльский подарил Лиге этот трофей в 1924
году. С 1928 по 1938 годы приз доставался лучшей команде Американского
дивизиона НХЛ в регулярном чемпионате
Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Барри Тротц
прокомментировал вклад капитана "столичных" в выход в первый с 1998
года финал Кубка Стэнли. По его словам, многие сомневались в том, что Александр
еще что-то может – об было много сказано в прессе. "Тогда он сказал, что
он еще покажет всем, что он великий игрок. Он сделал это", – заявил
тренер.