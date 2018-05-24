Курортная Юрмала готовится в четвертый раз принять международный музыкальный фестиваль Лайма. Рандеву. На сцену концертного зала Дзинтари на протяжении четырех дней выйдут более шестидесяти артистов – молодых и суперзвезд. А вот о том, появится ли в зале Алла Пугачева, корреспондент Dni.Ru узнал у хозяйки фестиваля Лаймы Вайкуле.

Курортная Юрмала готовится в четвертый раз принять международный музыкальный фестиваль "Лайма. Рандеву". На сцену концертного зала "Дзинтари" на протяжении четырех дней выйдут более шестидесяти артистов – молодых и суперзвезд. А вот о том, появится ли в зале Алла Пугачева, корреспондент Dni.Ru узнал у хозяйки фестиваля Лаймы Вайкуле."Специально Аллу я не звала на фестиваль, просто спросила у нее, когда она собирается быть в этом году в Юрмале, – призналась Лайма Вайкуле. – А она сказала, что думает приехать лишь в августе (фестиваль, который продлится с 19 по 22 июля, к этому времени завершится. – Прим. ред.). Просто они хотят для детей теплую воду, а в августе в Юрмале море особенно хорошо"."У Аллы теперь появилась альтернатива Юрмале – дом на Кипре, – продолжает Лайма – Хотя зря они хотят туда мотаться, поскольку там бывают большие холодные ветра, которые отравляют все на свете. Поэтому из-за них они, может, быстрее доберутся до Рижского взморья. Я буду их ждать!"Прошлогоднее появление Примадонны в Юрмале ознаменовалось еще и циклом юмористических роликов "Дамы с дюн", которые снимал и публиковал у себя на странице в социальной сети Максим Галкин. "Они рождались как-то сами собой, мы ничего специально не придумывали, но было весело, – улыбается Вайкуле. – Так что, если Алла приедет, то, надеюсь, продолжим".В прошлом году, напомним, Алла Борисовна с супругом посетили в качестве зрителей один из дней фестиваля "Рандеву" и произвели небывалый фурор. "Сегодня в зале сидят такие люди, перед которыми и рот страшно открывать – Алла Пугачева и Нани Брегвадзе!" – нервничала за кулисами Лолита. А Максим Галкин позже и сам вышел на сцену.В Юрмале Алла Борисовна уже несколько лет арендует роскошную виллу "Марта" стоимостью 15 миллионов рублей. До дома Лаймы Вайкуле – рукой подать. Как писала пресса, аренда двухэтажного дома с кинозалом, зимним садом, картинной галереей и четырьмя спальнями обходилась главной артистке России в 100 тысяч евро в месяц. Правда, сегодня, судя по строительным лесам, в доме идет ремонт. Возможно, поэтому визит Пугачевой откладывается. Или одну из самых шикарных вилл Юрмалы продали вовсе – слухи об этом давно ходили.