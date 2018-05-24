Определился второй финалист Кубка Стэнли. Им стал Вашингтон Кэпиталз, победивший в гостях Тампа-Бэй Лайтнинг 4:0. Вашингтон выиграл серию 4:3 и поспорит с Вегас Голден Найтс за главный трофей заокеанского хоккея.

Определился второй финалист Кубка Стэнли. Им стал "Вашингтон Кэпиталз", победивший в гостях "Тампа-Бэй Лайтнинг" 4:0. "Вашингтон" выиграл серию 4:3 и поспорит с "Вегас Голден Найтс" за главный трофей заокеанского хоккея.Лучший бомбардир "Кэпиталз" Александр Овечкин уже на второй минуте огорчил вратаря "Лайтнинг" Андрея Василевского. Голевую передачу сделал Евгений Кузнецов. Эта шайба осталась единственной в первом периоде, прошедшем в острой борьбе.Во втором периоде "Тампа" усилила натиск, "Вашингтон" же действовал на контратаках, две из которых завершились голами в ворота Василевского. Обе шайбы на счету Андре Бураковски. У "Молний" оставался еще период, но ничего не получалось. Хозяева заменили Василевского за четыре минуты до конца третьего периода, но эта мера не помогла. Более того, Никлас Бекстрем поразил пустые ворота и установил окончательный счет – 4:0 в пользу "Кэпиталз"."Вашингтон" выиграл эту сложнейшую серию и во второй раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли. Второй финалист определился раньше – это новичок НХЛ "Вегас Голден Найтс". Таким образом, за трофей поспорят команды, ранее им не владевшие.