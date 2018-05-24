Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор виновнику аварии на Кутузовском проспекте, где Mercedes насмерть сбил 23-летнего байкера.

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор виновнику аварии на Кутузовском проспекте, где Mercedes насмерть сбил 23-летнего байкера. Бывший студент МГИМО Аркадий Смелов проведет два года в колонии-поселения. Сам он своей вины так и не признал.Смертельное ДТП произошло в июне 2017 года. По данным следствия, за рулем автомобиля Mercedes, который сбил байкера, находилась подруга Смелова. Сам он был сильно пьян, сидел на пассажирском сидении, но в какой-то момент внезапно схватился за руль и резко вывернул его. В это время мимо проезжал мотоциклист. После столкновения пара попыталась скрыться, но машина улетела в кювет.