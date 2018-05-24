"Министром подписан приказ о награждении отличившихся сотрудников, проявивших выдержку и профессионализм в экстремальной ситуации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение о награждении ведомственными медалями «За смелость во имя спасения» сотрудников ГИБДД Межмуниципального управления МВД России по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» Свердловской области – старшего государственного инспектора дорожного надзора ГИБДД капитана полиции Ильшата Ахунова и инспектора отдельного взвода ДПС старшего лейтенанта полиции Оксаны Мелких, за слаженные и решительные действия при спасении на пожаре», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.14 мая при патрулировании территории Ильшат Ахунов и Оксана Мелких получили сигнал от граждан о возгорании в жилом доме. Прибыв к месту пожара, полицейские увидели на балконе четвертого этажа зовущую на помощь женщину. Она сообщила, что в горящей квартире находится ее подруга – инвалид. Капитан полиции Ильшат Ахунов быстро поднялся на четвертый этаж, приложил к лицу мокрое полотенце и бросился на помощь. Он разыскал в задымленной квартире беспомощную женщину и на своих плечах вынес ее на улицу. Там старший лейтенант полиции Оксана Мелких оказала потерпевшей первую медицинскую помощь, после чего передала ее прибывшим медицинским работникам. Вторая женщина при спасении не пострадала.«Министром подписан приказ о награждении отличившихся сотрудников, проявивших выдержку и профессионализм в экстремальной ситуации», - добавила Ирина Волк.Скачать видео