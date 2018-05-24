Каждый 7-й владимирец мечтает о собственном бизнесе. К такому выводу пришла служба исследований одного из сайтов по поиску работы. Опрос проводился по всему ЦФО к Дню предпринимательства. Он отмечается 26 мая. В нашей области открыть своё дело мечтают 41% респондентов. Правда, в краткосрочной перспективе на такое отважатся лишь 17% опрошенных.

Каждый 7-й владимирец мечтает о собственном бизнесе. К такому выводу пришла служба исследований одного из сайтов по поиску работы. Опрос проводился по всему ЦФО к Дню предпринимательства. Он отмечается 26 мая. В нашей области открыть своё дело мечтают 41% респондентов. Правда, в краткосрочной перспективе на такое отважатся лишь 17% опрошенных. Для сравнения, в Ивановской области, в ближайшее время открыть свой бизнес надеются 25% респондентов. Ну а меньше всего желающих быть предпринимателями в Тверской области. Работать на себя там мечтают только 8% опрошенных.