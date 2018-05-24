Блок жевательной резинки стал добычей двух грабителей во Владивостоке, предусмотрительно спрятавших свои лица под черным капроном. Кража века, как ее уже прозвали местные жители, попала в объектив камеры наблюдения.

Блок жевательной резинки стал добычей двух грабителей во Владивостоке, предусмотрительно спрятавших свои лица под черным капроном. "Кража века", как ее уже прозвали местные жители, попала в объектив камеры наблюдения.Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) 23 Май 2018 в 5:29 PDTЦелью злоумышленника и его спутницы стал продуктовый магазин в районе БАМа, порог которого они переступили около семи часов вечера 15 мая. Чулки подельники надели еще на улице, так что выглядели как заправские грабители. Вот только амбиции подкачали: молодой человек, оглядевшись по сторонам и убедившись в отсутствии продавщицы, стащил… нет, не деньги из кассы, а упаковку жевательной резинки.Завладев желанным товаром, пара в чулках на голове скрылась, оставив в недоумении не только охрану магазина, но и пользователей соцсетей.