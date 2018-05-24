Его задержали с 80 пакетиками с синтетическим наркотиком

Его задержали с 80 пакетиками с синтетическим наркотикомВо Владимире 25-летний молодой человек притворялся дворником, чтобы делать закладки во дворах домов. Он надевал оранжевый жилет и брал пакеты с мусором.Тем не менее, его вычислили местные жители и обратились в полицию. Правоохранители подтвердили информацию. Молодого человека задержали с 80 пакетиками синтетического наркотика. По адресам закладок они нашли еще восемь порций.Общая масса запрещенных веществ составила 66, 21 грамма. В отношении владимирца возбудили уголовное дело. Ему грозит серьезный срок.