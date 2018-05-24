Благодаря бдительности граждан и оперативности полицейских, был задержан лжедворник, делавший тайники-закладки на территории областного центра.

В середине мая текущего года на телефон доверия УНК УМВД России по Владимирской области поступило сообщение о том, что в одном из районов областного центра неизвестный молодой человек ведет деятельность, характерную для распространителей наркотических средств. Сотрудники УНК провели комплекс проверочных мероприятий, в ходе которого информация получила своё подтверждение – по подозрению в причастности к сбыту наркотиков был задержан 25-летний житель соседнего региона.При личном досмотре у задержанного оперативники обнаружили и изъяли 80 полимерных пакетиков с содержимым характерного цвета и консистенции. В дальнейшем, по адресам сделанных закладок, изъято ещё 8 пакетиков с аналогичным содержимым.Экспертным заключением подтверждено, что во всех пакетиках находились синтетические наркотические средства группы «PVP». Общая масса запрещенных веществ составила 66,21 грамма.Оперативниками установлено, что фигурант арендовал жилье в областном центре, где организовывал противоправную деятельность по закладкам наркотических средств в тайники. С целью конспирации молодой человек надевал жилет оранжевого цвета, использующийся дворниками, и носил в руках мешки для мусора.Благодаря бдительности граждан и оперативным действия полицейских противозаконная деятельность была пресечена.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.Расследование уголовного дела продолжается.Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области напоминает: граждане могут сообщить о местах сбыта или потребления наркотиков, а так же о ставших им известных фактах незаконного оборота запрещенных веществ по телефону доверия (4922) 52-72-13. Информация поможет сотрудникам полиции пресечь деятельность распространителей наркотиков и будет способствовать ликвидации мест немедицинского потребления наркотиков.