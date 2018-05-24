Сегодня в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры во Владимирской области традиционно пройдут литературно-фольклорные праздники, фестивали православной культуры и другие мероприятия.

Сегодня в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры во Владимирской области традиционно пройдут литературно-фольклорные праздники, фестивали православной культуры и другие мероприятия.Так, на Соборной площади Владимира в 13.00 стартует праздничная «Хоровая ассамблея». В исполнении хоровых коллективов детских музыкальных школ и школ искусств областного центра прозвучат произведения русской духовной музыки, популярные произведения советских авторов.Основная идея праздника - тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия. В начале концерта прозвучит Гимн святым Кириллу и Мефодию, вниманию зрителей будет представлено театрализованное действо о жизни основателей славянской письменности в исполнении студентов Владимирского областного музыкального колледжа.