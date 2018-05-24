За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось 253 человека, среди которых 56 детей.

За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось 253 человека, среди которых 56 детей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, лабораторно было исследовано 114 клещей. В 4 случаях обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита (Камешковский, Суздальский районах, пос.Оргтруд и в г. Владимире). Также зарегистрирован 1 случай клещевого боррелиоза у ребенка (г. Владимир). В основном люди подверглись нападению клещей в деревнях, придомовых территориях и садово-огородных участках.