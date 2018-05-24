Миллиарды рублей вывела в США российская пенсионерка. На бабушку завели уголовное дело – что ее очень удивило.

Миллиарды рублей вывела в США российская пенсионерка. Набабушку завели уголовное дело – что ее очень удивило.Следователей заинтересовали контракты, заключенные самериканскими поставщиками фирмой "РТ-Бизнес". Компания, подокументам, перечислила за произведенные в США товары около миллиарда рублей.Однако в Россию эти приобретения так и не ввезли.Пришлось познакомиться с генеральным директором фирмы – ЛюдмилойАлексеевной Фроловой. Каково же было удивление следователей, когда импредставили рядовую российскую пенсионерку, 67 лет от роду.Бабушка, которую уже успели прозвать "Волчицей сУолл-стрит", в жизни не видела миллиарда – разве только по телевизору. Нио какой фирме она, естественно, не слышала. Да и если бы у нее было столькоденег, говорит пенсионерка, Трампу она их ни за что бы не отдала.Тем не менее, уголовное дело заведено. Словабабушки-миллиардерши проверяются, пишет "Регион-онлайн" со ссылкой на телеграм-канал Mash.Ранее Dni.Ru писали о еще одной "русской волчице с Уолл-стрит". В декабре 2016 года стало известно, что столичные стражи порядка задержали банду лжебанкиров, помогавших компаниям выводить деньги в офшоры. Среди участников банды оказалась 22-летняя студентка Российского экономического университета имени Плеханова. За три года, по подсчетам следователей, банда перевела в офшоры девять миллиардов рублей.