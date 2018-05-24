Видео нападения мужчины с молотом опубликовала полиция Филадельфии: когда на парковку приехали две машины, водитель пикапа, вооруженный кувалдой, побил стекла у внедорожника и напал на его пассажира, выпавшего из салона. Стражи закона не нашли ни преступника, ни его жертв.

Полиция Филадельфии опубликовала видео нападения мужчины с кувалдой на автомобиль и сидящих в нем людей. Происшествие произошло в районе Порта-Ричмонда еще 22 мая, однако стражи закона до сих пор не нашли ни преступника, ни его жертв.На опубликованных кадрах видно, как на парковку подъехали два автомобиля. Из одного вышел мужчина и без разговоров начал разбивать кувалдой вторую машину. Водитель, похоже, запаниковал и, резко развернувшись, попытался скрыться, потеряв своего пассажира.Когда выпавший из салона захромал в сторону остановившегося автомобиля, агрессор крепко врезал молотом ему по спине, а затем, прежде чем беглецы смогли уехать, разбил у машины еще и заднее стекло.Местные СМИ написали, что один из свидетелей происшествия слышал, как разъяренный мужчина кричал: "Вы обманули мою подругу", однако эта информация полицейскими не подтверждается.