Депутат Государственной думы, бывший двукратный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Николай Валуев рассказал, почему ушел из спорта. Причиной стала опасная болезнь.

Депутат Государственнойдумы, бывшийдвукратный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе НиколайВалуев рассказал,почему ушел из спорта. Причиной стала опасная болезнь.Валуев рассказало причинах, побудивших его завершить спортивную карьеру. По его словам, эндокринологи поставили ему диагноз акромегалия. Это виддоброкачественной опухоли в мозгу, которую необходимо вовремя удалить.Депутатотметит, что именно из-за этого недуга он имеет такой рост. "И мне пришлось закончить. Потому что нужно было делать операциисерьезные… Иначе это может привести к очень нехорошим последствиям, вплотьдо летального исхода. Вот на фоне этого пришлось закончить. Хотяесли бы было по-другому, я б еще подумал", – приводит слова экс-боксера"Матч ТВ".Напомним, Николай Валуев завершил боксерскую карьеру в 2010году. В его активе 52 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 50побед и потерпел два поражения. В Госдуме он работает с 2011 года.Как писали Dni.Ru, Валуев рассказывал, чтоиз-за доброкачественной опухоли пережилтрепанацию черепа. Примечательно, что ранее официальной причинойзавершения карьеры боксера считались травмы плеча и кисти, по поводу которыхВалуеву делали операции, а также травмы коленных суставов.