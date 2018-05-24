Депутат Государственной
думы, бывший
двукратный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Николай
Валуев рассказал,
почему ушел из спорта. Причиной стала опасная болезнь.
Депутат Государственной
думы, бывший
двукратный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Николай
Валуев рассказал,
почему ушел из спорта. Причиной стала опасная болезнь.
Валуев рассказал
о причинах, побудивших его завершить спортивную карьеру. По его словам, эндокринологи поставили ему диагноз акромегалия. Это вид
доброкачественной опухоли в мозгу, которую необходимо вовремя удалить.
Депутат
отметит, что именно из-за этого недуга он имеет такой рост. "И мне пришлось закончить. Потому что нужно было делать операции
серьезные… Иначе это может привести к очень нехорошим последствиям, вплоть
до летального исхода. Вот на фоне этого пришлось закончить. Хотя
если бы было по-другому, я б еще подумал", – приводит слова экс-боксера
"Матч ТВ".
Напомним, Николай Валуев завершил боксерскую карьеру в 2010
году. В его активе 52 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 50
побед и потерпел два поражения. В Госдуме он работает с 2011 года.
Как писали Dni.Ru, Валуев рассказывал, что
из-за доброкачественной опухоли пережил
трепанацию черепа. Примечательно, что ранее официальной причиной
завершения карьеры боксера считались травмы плеча и кисти, по поводу которых
Валуеву делали операции, а также травмы коленных суставов.