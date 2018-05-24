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<a href="http://33live.ru/novosti/24-05-2018-vse-avtomobili-rossii-popadut-v-edinuyu-elektronnuyu-bazu.html" target="_blank">Все автомобили России попадут в единую электронную базу</a> - С 1 июля в России вводятся электронные ПТС для новых автомобилей, которые займут место привычных бумажных аналогов. И это только начало: в перспективе и другие регистрационные документы будут переведены в электронный формат. В частности, это касается ОТТС.