24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума банк ВТБ и администрация Костромской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на ..

24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума банк ВТБ и администрация Костромской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на социально-экономическое развитие региона.Со стороны банка документ подписал заместитель президента - председателя правления Денис Бортников, со стороны Костромской области — губернатор Сергей Ситников.Соглашение предусматривает намерения развития сотрудничества сторон по ряду направлений, среди которых - реализация инвестиционных программ, поддержка инновационного развития промышленного комплекса, реализация приоритетных проектов, государственных программ Костромской области, развитие системы кредитования, в том числе в рамках региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, а также с использованием механизмов государственной поддержки.Денис Бортников прокомментировал: «ВТБ работает в Костромской области с 1998 года. За 20 лет между банком и администрацией региона установились прочные партнерские отношения. Банк принимает активное участие в финансировании предприятий ключевых отраслей региона - ювелирной, деревообрабатывающей, электроэнергетики, лёгкой промышленности, сельского хозяйства, торговли и других. Сегодня мы обслуживаем около 1500 компаний, представляющих ключевые отрасли для экономики региона. Подписанное соглашение нацелено на содействие решению широкого круга задач, связанных с развитием Костромской области».